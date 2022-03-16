В Калужской области сохранится масочный режим в больницах и поликлиниках

В Калужской области с 15 марта отменили масочный режим, однако в больницах и поликлиниках по-прежнему нужно использовать средства защиты органов дыхания. В среду, 16 марта, об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на министерство здравоохранения.

- В медицинских учреждениях сохраняется санитарно-эпидемиологический режим, - говорится в обращении к калужанам. - В целях вашей безопасности при посещении медучреждений просим носить маску!

16 марта в Калужской области выявлены 174 новых случая COVID-19.

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