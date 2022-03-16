В Калужской области 174 человека заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 174 новых случая коронавируса. Общее количество заболевших выросло до 99 075, сообщили в среду, 16 марта, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1384.

Госпитализированы за сутки 32 человека.

Выздоровели еще 812 пациентов. Всего с болезнью справились 83 298 калужан.

Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 620 тысяч жителей Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 36 519 случаев коронавируса. За весь период - 17 449 438. Госпитализированы за сутки – 5945. Выписаны – 118 009, за весь период – 15 822 031. За последние сутки в стране от ковида умерли 576 человек, за все время – 362 478.

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