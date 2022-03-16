Каждый девятый житель Калуги продолжит носить маску во всех общественных местах
В Калуге отмену масочного режима поддерживает около 70% жителей. Такие результаты показал опрос сервиса SuperJob, проведенный 14-15 марта.
13% респондентов сказали, что пока отменять ограничения не стоило.
- Преждевременно. Ковид никуда не делся, - приводятся слова одного из участников опроса.
Интересно, что каждый девятый житель Калуги продолжит носить маску в общественных местах. Каждый шестой собирается использовать средства защиты избирательно – в транспорте, магазинах, поликлиниках.
Как мы уже рассказывали, в Калужской области масочный режим отменен с 15 марта. При этом в сутки фиксируется около 200 новых случаев COVID-19.
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