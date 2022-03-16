Каждый девятый житель Калуги продолжит носить маску во всех общественных местах

В Калуге отмену масочного режима поддерживает около 70% жителей. Такие результаты показал опрос сервиса SuperJob, проведенный 14-15 марта.

13% респондентов сказали, что пока отменять ограничения не стоило.

- Преждевременно. Ковид никуда не делся, - приводятся слова одного из участников опроса.

Интересно, что каждый девятый житель Калуги продолжит носить маску в общественных местах. Каждый шестой собирается использовать средства защиты избирательно – в транспорте, магазинах, поликлиниках.

Как мы уже рассказывали, в Калужской области масочный режим отменен с 15 марта. При этом в сутки фиксируется около 200 новых случаев COVID-19.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!