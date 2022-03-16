16 марта родился Алексей Иванович Мусин-Пушкин

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 16 марта.

1744 – родился Алексей Иванович Мусин-Пушкин (16.03.1744-1817), представитель графского и дворянского рода, сенатор, археолог, президент Российской Академии художеств, историк. Написал книгу «Исторические исследования о местоположении древнего российского Тмутараканского княжества» (СПб., 1794), к которой была приложена карта Русского государства в эпоху домонгольского нашествия. На карту среди прочих древних городов была нанесена Калуга на ее нынешнем географическом положении, что позволяет предположить более раннюю дату основания нашего города. Мусины-Пушкины имели поместья в Козельском и Мещовском уездах Калужской губернии.

1922 – вышел первый номер «Искры» - многотиражки железнодорожных мастерских НКПС (позднее АО «Калугапутьмаш»)

1926 – в городе Моршанске Тамбовской области родился Александр Иванович Котельников (1926 – 2001). Живописец, график, член Союза художников РСФСР, с 1962 года работал в Калуге.

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