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В Калужской области открылась горячая линия по вопросам роста цен

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.03.2022 17:01 0 445
В Калужской области открылась горячая линия по вопросам роста цен

Управление Федеральной антимонопольной службы по Калужской области открыло горячую линию по вопросам роста цен в магазинах. Об этом во вторник, 15 марта, сообщило управление экономики городской управы Калуги.

- Позвонив на горячую линию вы можете сообщить о необоснованном росте цен на товары и услуги, - говорится в обращении к калужанам.

Звонки принимаются в рабочее время по телефону: 8 (4842) 22-05-72 (перерыв с 12:30 до 13:30).

Также можно заполнить заявку на сайте ФАС или написать письмо на электронный адрес to40@fas.gov.ru.⠀

При обращении нужно указать наименование товара, вес/объем, когда и на сколько изменилась цена, полную информацию о продавце товара (ИНН, наименование, адрес). Эта информация есть в магазине в уголке потребителя и на товарных чеках.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.03.2022 17:01 0 445
Тэги: общество цены
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