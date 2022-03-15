В Калужской области пропала 81-летняя женщина
Во вторник, 15 марта, в Обнинске пропала 81-летняя Таисия СТАНОВЕНКОВА (Маврина). Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
По предварительным данным, женщина ушла из дома и не вернулась. Волонтеры сообщают, что она нуждается в медицинской помощи, возможна потеря памяти.
На данный момент нет информации о ее местонахождении.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшей:
- Рост: 170 см.
- Телосложение: плотное.
- Цвет глаз: чёрные.
- Волосы: фиолетовые, короткая стрижка.
- Была одета: черная стеганная куртка, черные брюки, коричневая шапка, серо-лиловый шарф.
Если вы что-либо знаете об этой женщине, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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