В Калужской области пропала 81-летняя женщина

Во вторник, 15 марта, в Обнинске пропала 81-летняя Таисия СТАНОВЕНКОВА (Маврина). Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

По предварительным данным, женщина ушла из дома и не вернулась. Волонтеры сообщают, что она нуждается в медицинской помощи, возможна потеря памяти.

На данный момент нет информации о ее местонахождении.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшей:

Рост: 170 см.

Телосложение: плотное.

Цвет глаз: чёрные.

Волосы: фиолетовые, короткая стрижка.

Была одета: черная стеганная куртка, черные брюки, коричневая шапка, серо-лиловый шарф.

Если вы что-либо знаете об этой женщине, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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