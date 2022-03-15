В Городской Думе создана комиссия по патриотическому воспитанию

15 марта на заседании Городской Думы Калуги депутаты приняли решение создать при комитете по вопросам социального развития комиссию по патриотическому воспитанию и работе с общественными организациями.

- Основная задача комиссии – формирование у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины, – прокомментировала председатель комитета по вопросам социального развития Марина Ставиская.

Также комиссия будет заниматься привлечением граждан, общественных и некоммерческих организаций в систему патриотического воспитания. К работе комиссии планируется привлечь специалистов управления образования и представителей родительских комитетов.

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