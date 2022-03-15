Владислав Шапша встретился с выпускниками программы подготовки управленческих кадров в здравоохранении

Во вторник, 15 марта, губернатор Калужской области Владислав ШАПША встретился с выпускниками программы подготовки управленческих кадров, которые прошли целевую переподготовку по теме: «Менеджмент в здравоохранении» в институте отраслевого менеджмента Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации.

Обучение 17 управленцев регионального здравоохранения, в числе которых практикующие врачи, руководители подразделений лечебно-профилактических учреждений, министр здравоохранения области Константин Пахоменко и его заместители, стало возможным в результате их победы в 2020 году в областном конкурсном проекте «Время лучших. Здравоохранение». Его цель – поиск и поддержка перспективных руководителей в сфере здравоохранения, обладающих высоким уровнем управленческих компетенций. Для участия в проекте зарегистрировались более четырёхсот человек. По его итогам более 70 были признаны победителями. Семнадцать лучших направлены на дальнейшее обучение.

В течение года слушатели изучали пять специализированных образовательных модулей, выполняли практические задания, готовили доклады на актуальные темы, а также выпускные практико-ориентированные проекты. Они касались информатизации, общей организации и экономики здравоохранения, государственно-частного партнерства в данной сфере, развития медицинских служб различного профиля, маршрутизации пациентов, реабилитации пациентов с COVID-19 и других актуальных вопросов.

В ходе встречи участники программы переподготовки представили главе региона свои мысли по дальнейшему применению на практике навыков и компетенций, полученных в период обучения.

Владислав Шапша положительно оценил тот факт, что за время обучения лучшие специалисты отрасли приобрели не только новые знания, но и сформировали настоящую команду, способную решать самые сложные вопросы, стоящие перед здравоохранением региона, генерировать и воплощать новые идеи. В этой связи губернатор поручил руководству регионального минздрава организовать эффективное общение сложившейся команды в рамках стратегических сессий, которые регулярно организует Центр современного образования области. Курировать данную работу будет Константин Горобцов.

- Очень важно, чтобы мы с вами искали и находили системные решения, которые позволят всем жителям Калужской области получать качественную медицинскую помощь, - подчеркнул губернатор.

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