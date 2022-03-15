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Городской голова Калуги назвал причину роста цен на сахар

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 15.03.2022 11:46 0 445
Городской голова Калуги назвал причину роста цен на сахар

Власти Калуги заявляют, что дефицита сахара в стране нет, а отсутствие товара на полках магазинов сейчас вызвано ажиотажным спросом.

- Все, кто максимально в теме (экономисты, торговые сети, ответственные чиновники) говорят однозначно: дефицита сахара и других продуктов нет и быть не может. Наша страна полностью обеспечивает себя сахаром и даже поставляет его за рубеж, - заявил 15 марта городской голова Дмитрий Денисов.

По его словам, уже не первый раз на волне слухов возникает потребительский ажиотаж, и калужане буквально сметают сахар с прилавков. 

- Берут как «не в себя», - считает глава администрации. - Производители сахара в восторге: в феврале реализация сахара выросла в 4-5 раз. Ну а если люди берут, то почему бы сахару и не дорожать? Поэтому люди наказывают не только себя, но и тех, кто рядом и не успел купить сахар для ежедневных нужд. Я сам бываю в магазинах и лично наблюдаю за ситуацией. Во многих местах сахар с утра есть, но его быстро разбирают. Поэтому призываю калужан не собирать излишков, которые потом будут пылиться в углу. В течение марта ожидаем, что ситуация на рынке сахара стабилизируется.

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Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 15.03.2022 11:46 0 445
Тэги: общество цены
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