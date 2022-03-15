В Калужской области 211 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 211 новых случаев коронавируса. Это максимальный показатель с 9 марта. Общее количество заболевших выросло до 98 901, сообщили во вторник, 15 марта, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1382.

Госпитализированы за сутки 30 человек.

Выздоровели еще 887 пациентов. Всего с болезнью справились 82 486 калужан.

Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 620 тысяч жителей Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 36 678 случаев коронавируса. За весь период - 17 412 919. Госпитализированы за сутки – 7273. Выписаны – 118 372, за весь период – 15 704 022. За последние сутки в стране от ковида умерли 558 человек, за все время – 361 902.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!