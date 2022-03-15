Опубликовано постановление правительства Калужской области об отмене масочного режима с 15 марта

Утром во вторник, 15 марта, опубликовано постановление правительства Калужской области №180. Этим документом губернатор Владислав Шапша отменил масочный режим.

А вот требование соблюдать социальную дистанцию из коронавирусного постановления №200 от 17 марта 2020 года пока не исключили.

Напомним, носить маски в общественных местах калужан обязали в конце апреля 2020 года. Средства защиты нужно было использовать в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, такси, на парковках, на остановках, в лифтах, магазинах, театрах, больницах и других закрытых помещениях.

Ранее масочный режим в связи с улучшением эпидемиологической ситуации отменил мэр Москвы Сергей Собянин. За ним требование носить маски начали снимать и в других регионах по всей стране.

Полный текст постановления правительства Калужской области №180 от 15 марта 2022 года:

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