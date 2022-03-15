В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 20,9%

В Калужской области за неделю, с 7 по 13 марта, 5798 человек заболели ОРВИ. Это за 20,9% меньше, чем за предыдущий семидневный период, сообщили 15 марта в региональном управлении Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости составил 57,8 на 10 тысяч населения, что на 28,3% ниже порогового значения.

Самое большое снижение заболеваемости у взрослых – минус 30,6%.

Большая часть из всех пациентов области – в Калуге. В областном центре зарегистрировано 3159 случаев ОРВИ. Снижение за неделю – 22,1%.

В больницы с ОРВИ попали 19 человек.

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