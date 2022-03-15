Шапша поручил вернуть четвертую пачку каши в набор детского питания

Как мы уже рассказывали, калужанка пожаловалась в соцсетях на уменьшение набора с детским питанием, который выдается, пока малышу не исполнится год. Министерство здравоохранения Калужской области 14 марта сообщило, что ничего необычного не произошло, а наборы каш могут меняться.

- В марте произошло перераспределение продуктов, входящих в состав наборов: состав набора № 1 для детей до 6-ти месяцев увеличился на 1 пачку, состав набора № 3 – 1 для детей старше 6-ти месяцев уменьшился на 1 пачку каши, так как этим детям в питание уже добавляются прикормы в виде мясных, овощных и фруктовых пюре и детской каши им требуются меньше, - пояснили в министерстве.

Однако во вторник, 15 марта, этой проблемой занялся уже глава региона.

- Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил министру здравоохранения вернуть недостающую четвертую пачку каши в набор детского питания, - сообщили в правительстве.

Будет ли увеличено финансирование на эту программу в связи с подорожанием детского питания, пока не уточняется.

Закон Калужской области «Об обеспечении полноценным питанием детей первого года жизни, находящихся на искусственном и смешанном вскармливании» был подписан еще 27 ноября 2015 года.

Согласно этому документу, перечень продуктов для детей определяется министерством здравоохранения. При этом в законе указана предельная сумма, которую могут потратить на наборы для детей:

- Сумма средств, направляемых на обеспечение полноценным питанием, устанавливается исходя из расчета 997 рублей в месяц на одного ребенка.

А до 1 января 2020 года было 900 рублей.

Финансирование осуществляется из областного бюджета.

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