В Калужской области масочный режим отменяется с 15 марта
С 15 марта 2022 года в Калужской области отменяется масочный режим. Об этом вечером в понедельник на своих страницах в социальных сетях сообщил губернатор Владислав ШАПША.
- Подписал постановление об отмене в Калужской области масочного режима! – говорится в заявлении главы региона. – Завтра [15 марта] оно будет опубликовано и вступит в силу.
Ранее в этот день масочный режим в связи с улучшением эпидемиологической ситуации отменил мэр Москвы Сергей Собянин. За ним требование носить маски начали снимать и в других регионах по всей стране.
Масочный режим был введен в Калужской области 28 апреля 2020 года – в начале первой волны COVID-19. Изначально маски требовалось носить даже на улице. Однако спустя сутки, 29 апреля, этот пункт был отменен.
Без маски в калужских магазинах в течение почти двух лет нельзя было ничего купить. Также проходили проверки в транспорте и заведениях общественного питания.
За последние сутки в Калужской области выявлены 168 новых случаев коронавируса.
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