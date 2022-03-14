В Калужской области масочный режим отменяется с 15 марта

С 15 марта 2022 года в Калужской области отменяется масочный режим. Об этом вечером в понедельник на своих страницах в социальных сетях сообщил губернатор Владислав ШАПША.

- Подписал постановление об отмене в Калужской области масочного режима! – говорится в заявлении главы региона. – Завтра [15 марта] оно будет опубликовано и вступит в силу.

Ранее в этот день масочный режим в связи с улучшением эпидемиологической ситуации отменил мэр Москвы Сергей Собянин. За ним требование носить маски начали снимать и в других регионах по всей стране.

Масочный режим был введен в Калужской области 28 апреля 2020 года – в начале первой волны COVID-19. Изначально маски требовалось носить даже на улице. Однако спустя сутки, 29 апреля, этот пункт был отменен.

Без маски в калужских магазинах в течение почти двух лет нельзя было ничего купить. Также проходили проверки в транспорте и заведениях общественного питания.

За последние сутки в Калужской области выявлены 168 новых случаев коронавируса.

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