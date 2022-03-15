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15 марта 1919 года в Калуге состоялся I губернский съезд профсоюзов

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 15.03.2022 07:50 0 47
15 марта 1919 года в Калуге состоялся I губернский съезд профсоюзов

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 15 марта.

1918 - основана Калужская швейная фабрика. Первоначально она представляла собой небольшую мастерскую, оборудованную ручными швейными машинами, жаровыми утюгами, выполняла заказы для Красной Армии и населения. В 1927 году фабрика «Швейпром» была переведена на улицу Луначарского.

1919 – в Калуге состоялся I губернский съезд профсоюзов, на котором присутствовало 127 делегатов.

1967 – скончалась Александра Константиновна Матова (16(4).05.1889 –  15.03.1967). Оперная певица, солистка Большого театра (1916-1941), педагог Большого театра (1941-1948), заслуженная артистка РСФСР (1933). В Калуге (ул. Вилонова, д. № 14) прошли её детство и юность, училась в Калужской женской гимназии, окончила консерваторию в Петербурге (1913). Завещала похоронить себя в Калуге. Прах замечательной певицы был предан земле на Пятницком кладбище.

1916 - в селе Рождествено Каширского уезда Московской губернии родился Федор Селиверстович Румянцев (2(15).03.1916 - 30.12.1988). Детские и отроческие годы Федора Румянцева прошли в Калуге. Участник Великой Отечественной войны, 5 ноября 1944 года удостоен звания Героя Советского Союза. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 15.03.2022 07:50 0 47
Тэги: история калуги
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