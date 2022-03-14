Минздрав Калужской области объяснил уменьшение набора с детским питанием

Жительница Калужской области пожаловалась в соцсетях на уменьшение набора с детским питанием, выдаваемого детям в возрасте до одного года. В понедельник, ситуацию прокомментировало региональное министерство здравоохранения.

Там напомнили, что детям первого года жизни выдают питание в соответствие с областным законом и приказом Минздрава от 2015 года.

- В рамках данного приказа имеется шесть видов наборов питания в зависимости от возраста и типа питания ребенка, состав которых отвечает всем необходимым требованиям, - рассказали в министерстве. - В январе и феврале 2022 года состав указанных наборов не менялся. В марте произошло перераспределение продуктов, входящих в состав наборов: состав набора № 1 для детей до 6-ти месяцев увеличился на 1 пачку, состав набора № 3 – 1 для детей старше 6-ти месяцев уменьшился на 1 пачку каши, так как этим детям в питание уже добавляются прикормы в виде мясных, овощных и фруктовых пюре и детской каши им требуются меньше.

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