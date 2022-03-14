Губернатор Калужской области встретился с новым начальником Московской железной дороги

В понедельник, 14 марта, состоялась рабочая встреча губернатора Калужской области Владислава Шапши с новым начальником Московской железной дороги Валерием Танаевым.

Танаев руководит МЖД с 28 февраля нынешнего года.

Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества правительства области и руководства Московской железной дороги.

Открывая встречу, Владислав Шапша отметил, что МЖД является надежным партнером региона. В этой организации работает около трех тысяч жителей области.

- Совместно реализован целый ряд проектов, в том числе, в Людиново и в Ворсино, - напомнил губернатор Калужской области. - Надеюсь, что это будет развиваться и мы получим продолжение не только партнерских связей, но и дружеских отношений.

В свою очередь Валерий Танаев сообщил, что знакомство с регионами, входящими в зону обслуживания МЖД, он начал с Калужской области, изучив проекты, которые здесь реализует компания. Руководитель магистрали заверил главу региона в готовности продолжить начатое:

- Все обязательства, которые брала на себя компания ОАО «РЖД», будут реализованы.

Стороны обсудили возможности увеличения объемов грузоперевозок и развития железнодорожной инфраструктуры для обеспечения деятельности ОЭЗ «Калуга». Это связано, в том числе, с ожидаемым развитием калужской экономики.

Ранее, напомним, Московскую железную дорогу возглавлял Михаил Глазков. С ним Владислав Шапша встречался в декабре 2020 года. По итогам мероприятия было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между правительством Калужской области и ОАО «Российские железные дороги».

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