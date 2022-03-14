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Владислав Шапша встретился с Анатолием Артамоновым

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 14.03.2022 16:35 0 805
Владислав Шапша встретился с Анатолием Артамоновым

В понедельник, 14 марта, в Калуге прошла рабочая встреча губернатора области Владислава Шапши и бывшим главой региона, председателем комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолием Артамоновым.

Они обсудили планы по реализации в Калужской области социальной инициативы президента страны по поддержке малообеспеченных семей с детьми в возрасте от 8 до 16 лет.

Владислав Шапша отметил важность принятого главой государства решения, а также поблагодарил сенатора «за поддержку родной Калужской области на федеральном уровне». 

- Мы готовимся к тому, чтобы выполнить поручение президента и те средства, которые поступят в наш регион, быстро и в полном объеме довести до нуждающихся семей, - заявил Шапша. - Я рассчитываю на вашу помощь в случае, если круг таких людей будет расширяться.

По словам Анатолия Артамонова, в федеральном бюджете на реализацию новой инициативы президента предусмотрены значительные средства - 455 миллиардов рублей. 

- В нынешней ситуации многим семьям с небольшими доходами и, прежде всего, семьям с детьми, такая поддержка будет необходима, - уверен Артамонов. - Президент это увидел, и его инициатива очень своевременная. Если у вас возникнут проблемные вопросы, мы будем их решать.

На встрече также затронули вопросы мер поддержки промышленности и малого бизнеса, ценообразования, в том числе в строительной и аграрной сферах. 

Владислав Шапша акцентировал внимание на необходимости сохранения цен на строительные и горюче-смазочные материалы. По его словам, в преддверии посевной кампании особенно важно помочь калужским аграриям и не допустить роста цен на топливо.

- Любое ваше предложение, которое вы считаете актуальным в данный момент, все замечания по уже принятым решениям мы готовы немедленно рассмотреть и при необходимости внести соответствующие поправки, - заверил Артамонов.

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 14.03.2022 16:35 0 805
Тэги: область
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