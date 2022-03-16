«Мы сделаем красивой вашу улыбку»

У вас есть свой стоматолог? Тот, которому вы сами доверяете много лет и кого рекомендуете друзьям и близким? Думаю, ответ у большинства положительный. И для многих калужан таким доктором является Сергей Астаповский. У этого специалиста отличные отзывы на различных медицинских порталах, его контакты с радостью передают друг другу многие люди. Да и сам врач признается: большинство пациентов пришли к нему «по звонку», что конечно, вдохновляет на дальнейшую плодотворную работу.

Работая около семи лет хирургом-ортопедом в областной стоматологии, Сергей Андреевич зарекомендовал себя профессионалом самого высокого уровня, которому по плечу самые сложные задачи. Расширяя возможности, осенью прошлого года он принял важное решение - создать частную практику и вот теперь принимает своих пациентов в собственной клинике по адресу ул. Георгия Димитрова 22 на Правобережье.

Мы заглянули в «АКЛИНИК» и пообщались с её основателем и директором.

- Сергей Андреевич, почему Вы решили начать частную практику?

- Получив бесценный опыт в областной стоматологии, я понял, что уже готов к самостоятельному делу. Работа в частной клинике более ответственна и позволяет проявлять индивидуальный подход к каждому пациенту. Мы уделяем каждому человеку столько времени, сколько нужно.

- Иногда люди бояться частных кабинетов, волнует вопрос санитарной безопасности.

- У нас с этим очень строго, санитарно-гигиенический контроль соблюдается по всем нормам и требованиям СанПин. Вся деятельность сертифицирована. Особое внимание уделяем стерилизации инструментов и оборудования по программам АнтиСПИД и АнтиГепатит. Мы приобрели самое современное оборудование, ведущих на данный момент, японских и немецких производителей. Лечим под контролем увеличения с использованием бинокулярных луп и микроскопа.

- А к внештатным ситуациям, например, аллергическим реакциям готовы?

- Конечно, у нас имеется дефибриллятор и аптечка первой медицинской помощи. И мы используем препараты нового поколения, которые дают минимальные риски и осложнения.

- Какие медицинские услуги предлагаете?

- Начнем с того, что у нас имеется два новых рентген-аппарата и людям не надо никуда дополнительно ездить на диагностику, это очень удобно. Мы оказываем весь спектр стоматологических услуг. У нас два удобных, просторных кабинета. В первом проводится терапевтический прием, профессиональная гигиена и отбеливание зубов. А в хирургическом кабинете мы проводим удаление зубов любой сложности, зубосохраняющие операции, лечение импортными дентальными имплантами и костную пластику. У нас на самом высоком уровне ортопедия - это восстановление утраченных зубов коронками, винирами и накладками. Есть самые разные варианты лечения и мы даем сделать выбор самим пациентам. У нас очень комфортно и безопасно. Мы сотрудничаем с лучшими зубными техниками в области эстетического и функционального протезирования зубов, изготавливаем протезы методом компьютерного моделирования. Персонал клиники имеет многолетний опыт работы. Мы не стоим на месте, постоянно повышаем квалификацию, регулярно проходим обучение современным методам лечения.

- Многие люди до сих пор боятся стоматологов…

- Девиз врачей «АКЛИНИК» – профессионализм и заботливое отношение к каждому человеку. Мы стараемся в первую очередь расположить к себе пациента, снять любое напряжение и страх. Современная анестезия исключает любую болезненность, так что беспокоиться не о чем.

Наши специалисты стараются доступно объяснить и показать человеку, что сейчас происходит с его зубами и что можно сделать и уже сам пациент может выбирать из нескольких вариантов лечения, благо современная стоматология это позволяет.

Не надо бояться стоматологов, мы не кусаемся. А вот Вам после общения с нами кусать и жевать будет гораздо проще! А белоснежная улыбка будет самой красивой.

г. Калуга, ул. Георгия Димитрова, 22

Телефон: +7 999 735 43 47

ACLINIC40@yandex.ru

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