В Калуге из магазина изъяли поддельную спортивную одежду и обувь
В одном из магазинов Калуги полицейские изъяли спортивную одежду и обувь с признаками подделки. Об этом в понедельник, 14 марта, сообщили в управлении МВД по Калужской области.
У предпринимателя забрали на проверку 325 единиц товара известных брендов. Проводится проверка. Сумма ущерба устанавливается.
Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».
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