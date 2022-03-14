В Калуге из магазина изъяли поддельную спортивную одежду и обувь

В одном из магазинов Калуги полицейские изъяли спортивную одежду и обувь с признаками подделки. Об этом в понедельник, 14 марта, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

У предпринимателя забрали на проверку 325 единиц товара известных брендов. Проводится проверка. Сумма ущерба устанавливается.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».

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