В Калужской области 168 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 168 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших выросло до 98 690, сообщили в понедельник, 14 марта, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1380.

Госпитализированы за сутки 12 человек.

Выздоровел еще 921 пациент. Всего с болезнью справились 81 599 калужан.

Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 620 тысяч жителей Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 41 055 случаев коронавируса. За весь период - 17 376 241. Госпитализированы за сутки – 2712. Выписаны – 105 243, за весь период – 15 585 650. За последние сутки в стране от ковида умерли 533 человека, за все время – 361 344.

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