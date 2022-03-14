Калужской области поручили принять 620 беженцев

Премьер-министр России Михаил МИШУСТИН подписал постановление правительства №349, которым утвердил количество беженцев из Украины, ДНР и ЛНР, которых должны принять в разных регионах.

Для Калужской области в документе указано 620 человек. Как мы уже рассказывали, на минувшей неделе в Калугу приехали 315 переселенцев.

Всего по стране собираются распределить более 95 тысяч беженцев. Не будут принимать людей Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.

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