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14 марта в Калуге родился художник Георгий Лукомский

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 14.03.2022 07:50 0 352
14 марта в Калуге родился художник Георгий Лукомский

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 14 марта.

1851 – подписан приказ на отстранение от должности калужского губернатора Смирнова Николая Михайловича. Немного позже в письме Смирновой от 9 апреля того же года И. Аксаков написал: «По моему мнению, им не следовало делать Вашего мужа губернатором, или же, назначив его в эту должность, надобно было ожидать, что он останется всегда верен своему пылкому, суматошному и всегда благородному характеру. Все его действия так открыты, что в них доискиваться нечего. Если положить на весы его ошибки и промахи вместе с его добрыми служебными действиями, то последние перетянут.

1884 - в Калуге родился Георгий Крескентьевич Лукомский (14(02).03.1884 - 25.03.1952), русский художник-график, исследователь русской архитектуры, искусствовед, художественный критик. Его творческое наследие принадлежит, в равной мере, истории отечественной и мировой художественной культуры. С Калугой он связан своим рождением, годами учебы в Калужском реальном училище (1893-1896), графическими произведениями и критическими статьями,
посвященными калужским памятникам искусства и старины. (См.: Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Художники русского зарубежья: Библиогр. словарь.- СПб.: Изд-во Нотабене, 1999.-С.393-396.; Личенко С.Л. Георгий Крескентьевич Лукомский (1884-1952) и отечественная художественная культура // Калуга в шести веках: Материалы 4-й гор. краеведческой конф.- Калуга: Полиграф-Информ, 2003.-С.127-137.)

1(14).03.1908 – в Калуге в семье купца Петра Степановича Ракова родился сын Николай, ставший известным композитором. Имя Николая Петровича Ракова носит одна из музыкальных школ города.

1943 – территория Мосальского района освобождена от фашистов. 


 

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 14.03.2022 07:50 0 352
Тэги: история калуги
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