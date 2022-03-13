В Калуге за неделю родились 79 детей

В Калуге за неделю, с 7 по 12 марта, родились 65 детей. Среди них 31 девочка и 34 мальчика, сообщили в вечером субботы в городском управлении ЗАГС.

В нашем городе появились Прохор, Демид, Кристиан, Зоя, Платон и Марта.

С 9 по 12 марта в Калуге сыграли 36 свадеб.

С начала года родился 781 малыш и обручилась 371 пара.

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