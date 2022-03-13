В Калужской области 168 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 168 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших выросло до 98 522, сообщили в воскресенье, 13 марта, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1378.

Госпитализированы за сутки 27 человек.

Выздоровели еще 825 пациентов. Всего с болезнью справились 80 678 калужан.

По всей России выявлены за сутки 44 989 случаев коронавируса. За весь период - 17 335 186. Госпитализирован за сутки – 3 191. Выписаны – 128 629, за весь период – 15 480 407. За последние сутки в стране от ковида умерли 596 человек, за все время – 360 811.

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