14 марта Instagram и Facebook заблокируют. Ожидается наплыв калужан в Telegram и VK
С понедельника, 14 марта, работа Instagram и Facebook на территории России будет заблокирована.
Это связано с тем, что владелец соцсетей в пятницу, 11 марта, разрешил размещать в них призывы к насилию против россиян.
С понедельника мы прекращаем работу в этих соцсетях и ждем всех калужан в нашей группе ВКонтакте и на канале Telegram.
Подписаться на них вы можете, перейдя по ссылкам:
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!
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