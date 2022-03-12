14 марта Instagram и Facebook заблокируют. Ожидается наплыв калужан в Telegram и VK

С понедельника, 14 марта, работа Instagram и Facebook на территории России будет заблокирована.



Это связано с тем, что владелец соцсетей в пятницу, 11 марта, разрешил размещать в них призывы к насилию против россиян.



С понедельника мы прекращаем работу в этих соцсетях и ждем всех калужан в нашей группе ВКонтакте и на канале Telegram.

Подписаться на них вы можете, перейдя по ссылкам:

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телеграм-канал КП40

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