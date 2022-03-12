В Калужской области 163 человека заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 163 новых случая коронавируса. Общее количество заболевших выросло до 98 354, сообщили в субботу, 12 марта, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1376.

Госпитализированы за сутки 38 человек.

Выздоровели еще 904 пациента. Всего с болезнью справился 79 853 калужанина.

По всей России выявлен за сутки 48 154 случая коронавируса. За весь период - 17 290 197. Госпитализированы за сутки – 6775. Выписаны – 156 851, за весь период – 15 351 778. За последние сутки в стране от ковида умерли 630 человек, за все время – 360 215.

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