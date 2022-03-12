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12 марта Зайцеву гору на Калужской земле освободили от фашистов

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 12.03.2022 08:00 0 702
12 марта Зайцеву гору на Калужской земле освободили от фашистов

1737 – в селе Дольское Малоярославецкого уезда родился Василий Иванович Баженов - великий русский зодчий, теоретик архитектуры, живописец, график, вице-президент Российской Академии художеств, член Флорентийской, Болонской и Римской академий.

1806 – родился Дмитрий Николаевич Толстой (Знаменский) – граф, писатель, археолог, церковный историк, мемуарист, издатель сочинений русского сатирика 18 в. А.Д. Кантемира, рязанский, калужский и воронежский губернатор.

1902 – в городе Жиздре в семье музыканта родился Алексей Павлович Копосов – композитор, автор народных песен, хоров, музыкальных постановок. Умер 9 декабря 1967 года в Москве.

1917 – празднование Дня свободы. Торжественное шествие военных и гражданского населения Калуги от Плац-Парадной площади до Крестового поля. Молебны и митинги в поддержку Временного правительства.

1943 – начало решающего наступления советских войск, в результате которого Зайцева гора (в Барятинском районе, высота 275,6 метра) была полностью очищена от фашистов.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 12.03.2022 08:00 0 702
Тэги: история калуги
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