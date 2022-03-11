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Депутаты городской Думы встретились с Олегом Калугиным

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.03.2022 15:59 0 547
Депутаты городской Думы встретились с Олегом Калугиным

11 марта Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутаты Городской Думы провели рабочую встречу с министром внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олегом Калугиным.

В ходе встречи обсуждалась вопросы социально-экономического развития Калуги и области в свете проведения специальной военной операции на Украине и введения санкций.

Олег Калугин отметил, что порядка 75% калужан и жителей области поддерживают действия президента Владимира Путина и действия российской армии.

Первый заместитель председателя Городской Думы Александр Иванов рассказал, что, несмотря на требование властей Тюрингии, Городской Совет города Зуль отказался расторгать договор о побратимстве с Калугой. 

- Побратимским связям Калуги и Зуля уже более пятидесяти лет, это замечательный пример народной дипломатии, когда, несмотря на все политические разногласия, на местном уровне мы можем сохранить дружеские отношения, – подчеркнул Юрий Моисеев.

Депутат Максим Платов затронул вопрос борьбы с необоснованным повышением цен: 

- Жителей очень беспокоит рост цен на ряд товаров, причём, зачастую этот рост не связан с объективными экономическими причинами, а является результатом спекуляций и действий недобросовестных предпринимателей, желающих нажиться, – подчеркнул Максим Платов. – В прошлом году мы уже сталкивалась с подобной ситуацией в строительной отрасли, когда стоимость стройматериалов резко возросла. Считаю, что необходимо привлечь Федеральную антимонопольную службу, а в случае необходимости и прокуратуру для жёсткой борьбы со спекулянтами.

Олег Калугин поддержал предложение, отметив, что случаи необоснованного повышения цен не останутся без внимания. Также министр внутренней политики подчеркнул, задачей № 1 для властей всех уровней станет обеспечение спокойствия и достатка населения.

- Дефицита товаров не будет, представители многих мировых брендов, приостановивших работу в Калужской области, вскоре начнут возвращаться, кроме того, в случае необходимости мы сможем оперативно заместить их отечественными производителями, –  отметил Олег Калугин. 

Депутат Сергей Бирин обратил внимание участников встречи на необходимость корректировки 44-го Федерального Закона или временную приостановку его действия.
В сложившихся экономических условиях, 44-й ФЗ существенно усложняет процедуру закупок товаров для государственных и муниципальных нужд. 

Депутат Татьяна Коняхина сообщила о беспокойстве жителей в связи с возможным дефицитом импортных лекарств. Как пояснил Олег Калугин, в настоящее время большинство фармацевтических компаний продолжает работать на территории России и не объявляли о прекращении поставок лекарственных препаратов.   

Депутат Константин Сотсков предложил на регулярной основе проводить в калужских школах уроки патриотического воспитания. Коллеги предложение поддержали, по словам Эльвиры Капитоновой в системе образования уже ведётся активная работа в этом направлении. 

- Представители всех фракций Городской Думы всецело поддерживают политику Президента России, – подчеркнул Юрий Моисеев. – Всего лишь за 20 лет в соседней Украине было воспитано целое поколение, враждебно относящее к России. Мы, со своей стороны, должны работать с молодёжью, чтобы подрастающее поколение ценило родную страну, нашу историю, было готово защищать Родину. Сегодня депутаты предложили ряд конкретных шагов в этом направлении.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.03.2022 15:59 0 547
Тэги: городская дума
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