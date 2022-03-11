Власти Калужской области объяснили рост цены на лекарство с 60 до 690 рублей

Жительница Калуги Елена Дружиловская пожаловалась в соцсетях на рост цены на одно из лекарств.

По ее словам, за короткий срок стоимость в аптеке выросла с 60 до 690 рублей.

- Что произошло? – задается вопросом женщина. - Хочется получить разъяснение, в том числе о том, существует ли контроль за ценообразованием в сфере лекарственного обеспечения?

В «ВКонтакте» эту публикацию прокомментировал представитель министерства конкурентной политики Калужской области.

- Государственному регулированию подлежат жизненно необходимые важнейшие лекарственные препараты, - пояснили в министерстве. - По этому лекарству рост цены обусловлен ростом цены у поставщика. В данный момент ведется работа по поиску других поставщиков. По вопросам ценообразования и резкого подорожания лекарственных препаратов можно обратиться на горячую линию управления Федеральной антимонопольной службы по Калужской области: 8 (4842) 22-05-75.

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