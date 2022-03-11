Губернатор Калужской области объявил об уходе из социальной сети Instagram

В пятницу, 11 марта, губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что прекращает ведение своей страницы в социальной сети Instagram.

- Антироссийская, открыто вражеская по отношению к нам политика Meta перешла все красные линии, - считает Шапша. - Американцы разрешили не блокировать призывы убивать наших солдат в социальных сетях. Это чистой воды экстремизм. Останавливаю ведение своей страницы в Instagram. Вся новая активность продолжится только в российских соцсетях: «ВКонтакте», Одноклассники и в моем канале в телеграме.

Ранее Шапша объявил о прекращении работы в Facebook.

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