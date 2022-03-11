В Калуге одобрили 20 кандидатур для занесения на Доску Почёта

11 марта состоялось заседание общественной комиссии по присвоению муниципальных почётных званий.

В работе комиссии приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутаты Городской Думы, руководители подразделений Городской Управы и представители общественных организаций.

Члены комиссии одобрили кандидатуры для занесения на Доску Почёта «Дела и люди».

Обновлённая Доска Почёта традиционно откроется 1 мая, на неё будут занесены 20 калужан, представляющих сферы образования, здравоохранения и социальной защиты, а также культуру, спорт, науку, сельское хозяйство, строительство, бизнес и производство.

- Все кандидаты выдвинуты трудовыми коллективами, много лет они проработали на благо Калуги и калужан, добились значительных успехов в своих отраслях, – подчеркнул Юрий Моисеев.

Также члены комиссии одобрили кандидатуры для присвоения звания «Заслуженный работник города Калуги».

Звание предлагается присвоить работникам учреждений общего, дополнительного и дошкольного образования, сотрудникам спортивных школ и библиотек, медицинских учреждений, работникам калужских предприятий и муниципальных учреждений.

В Книгу Почёта города Калуги члены комиссии рекомендовали занести Сергея Стефанова и Владимира Морозова.

Трудовую деятельность Сергей Стефанов начал в 1984 году в ГУП «Калугаоблводоканал», прошел трудовой путь от слесаря до главного инженера.

С 2004 по 2007 год занимал пост технического директора ООО «Калужский областной водоканал», с 2008 года по настоящее время возглавляет ОАО «Калугалифтремстрой». Избирался депутатом Городской Думы четырёх созывов.

Владимир Морозов – садовод-селекционер, один из наиболее известных сортоиспытателей в России. Через его руки прошли 160 сортов груши, 60 сортов абрикосов и огромное количество сортов яблонь.

Также Владимир Николаевич является одним из основателей национального парка «Угра».

Звание «Почётный гражданин города Калуги» рекомендовано присвоить Николаю Ивановичу Белоусову.

Николай Иванович Белоусов с 1987 года возглавляет МУП «Калужские городские коммунальные электрические сети». Под его руководством МУП «КГКЭС» стало полноценным сетевым предприятием, которое занимается электроснабжением, сбытом и уличным освещением города.

Николай Иванович более пятидесяти лет работает в электросетевом хозяйстве, в Калуге работает с 1971 года, пройдя путь от электромонтажника до директора предприятия.

Решение о присвоении почётных званий и занесении на Доску Почёта будет принято депутатами Городской Думы.

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