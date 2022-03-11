В Калужской области введен режим повышенной готовности из-за приезда беженцев

В четверг, 10 марта, губернатор Калужской области Владислав ШАПША подписал постановление правительства №165, которым ввел режим повышенной готовности в связи с прибытием беженцев из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины.

Согласно этому документу, угроза чрезвычайной ситуации может возникнуть в Калуге, Жуковском, Малоярославецком, Мосальском, Кировском и Людиновском районах.

В приложении к постановлению указано, что принимать беженцев будут 12 организаций. В Калуге – санаторий «Звездный», лагерь «Витязь», спортивная школа «Орленок», центр «Белка» и санаторий «Строитель».

Напомним, 10 марта в Калугу из Таганрога прибыл первый поезд с 315 беженцами.

Полный текст постановления правительства Калужской области №165 от 10.03.2022:

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