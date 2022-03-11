В Калужской области 156 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 156 новых случаев коронавируса. Это минимальный показатель за месяц. Общее количество заболевших выросло до 98 191, сообщили в пятницу, 11 марта, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1374.

Госпитализированы за сутки 35 человек.

Выздоровели еще 517 пациентов. Всего с болезнью справился 78 949 калужан.

Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 620 тысяч жителей Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 50 743 случая коронавируса. За весь период - 17 242 043. Госпитализированы за сутки – 7566. Выписаны – 151 210, за весь период – 15 194 927. За последние сутки в стране от ковида умерли 674 человека, за все время – 359 585.

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