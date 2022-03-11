В Калужской области сменился министр дорожного хозяйства и глава администрации Тарусского района

Утром в пятницу, 11 марта, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о кадровых перестановках в правительстве.

Заместитель губернатора Ольга Иванова назначена министром дорожного хозяйства.

Министр дорожного хозяйства Михаил Голубев стал кандидатом на должность и.о. главы администрации Тарусского района. Его кандидатуру должно утвердить районное собрание.

А глава администрации Тарусского района Руслан Смоленский переходит на работу в администрацию губернатора и станет советником главы региона.

- Он будет заниматься вопросами, связанными с оказанием помощи беженцам из ЛНР и ДНР, - заявил Владислав Шапша.

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