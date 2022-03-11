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Калужские магазины запасли бакалейных товаров на месяц вперед

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 11.03.2022 09:46 1 954
Калужские магазины запасли бакалейных товаров на месяц вперед

В пятницу, 11 марта, правительство Калужской области заявило об отсутствии дефицита товаров в магазинах.

По данным министерства конкурентной политики, магазины и распределительные центры создали запас основных товаров на две-три недели. По макаронам, рису и другой бакалее запас составляет 25-32 дня, по средствам гигиены - 34-77 дней. 

- Весной 2020 года, в первую волну пандемии коронавирусной инфекции, российская торговля показала способность оперативно «закрывать» внезапные всплески спроса на различные товары: гречка, туалетная бумага, охлажденное мясо кур и т.п., - прокомментировали в правительстве Калужской области. - Этот период позволил отработать все механизмы для бесперебойного гарантированного насыщения торговых объектов и обеспечения спроса населения на все товары первой необходимости.

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Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 11.03.2022 09:46 1 954
Тэги: общество цены
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