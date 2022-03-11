Калужские магазины запасли бакалейных товаров на месяц вперед

В пятницу, 11 марта, правительство Калужской области заявило об отсутствии дефицита товаров в магазинах.

По данным министерства конкурентной политики, магазины и распределительные центры создали запас основных товаров на две-три недели. По макаронам, рису и другой бакалее запас составляет 25-32 дня, по средствам гигиены - 34-77 дней.

- Весной 2020 года, в первую волну пандемии коронавирусной инфекции, российская торговля показала способность оперативно «закрывать» внезапные всплески спроса на различные товары: гречка, туалетная бумага, охлажденное мясо кур и т.п., - прокомментировали в правительстве Калужской области. - Этот период позволил отработать все механизмы для бесперебойного гарантированного насыщения торговых объектов и обеспечения спроса населения на все товары первой необходимости.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!