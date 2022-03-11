В Калужской области сахар за неделю подорожал на 6,9%

За последнюю неделю в магазинах Калужской области сахар в среднем подорожал на 6,9%. Об этом в пятницу, 11 марта, сообщили в правительстве региона по итогам заседании оперативного штаба по мониторингу цен.

Из-за повышенного спроса в некоторых магазинах временно не было сахара. Но, как рассказали в правительстве, сетевые магазины закупили дополнительные объемы сахара.

Также министр конкурентной политики Калужской области Николай Владимиров заявил о подорожании бакалейных изделий, сливочного масла и некоторых овощей.

Власти заявляют, что в Калуге, по сравнению с соседними областными центрами, самые низкие цены на кур, вареную колбасу, консервы для детского питания, маргарин, соль, пшеничные хлебобулочные изделия, гречку и бананы. Максимальные - на сосиски, сардельки, пастеризованное молоко, сыр, репчатый лук и свежие огурцы.

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