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В Калугу приехали 315 беженцев

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 11.03.2022 08:51 3 2004
В Калугу приехали 315 беженцев

Вечером в четверг, 10 марта, на железнодорожный вокзал Калуга-1 прибыл поезд из ростовского города Таганрог с беженцами, покинувшими свои дома в Донецке и Луганске. К нам приехали 315 человек, среди которых 133 ребенка, сообщает пресс-служба правительства. На вокзале их встречали губернатор Владислав Шапша, председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев, главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев, заместитель губернатора Константин Горобцов, городской голова Калуги Дмитрий Денисов, представители структурных подразделений федеральных ведомств и регионального правительства.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша призвал всех оказать максимальную помощь приехавшим. Глава региона попросил поговорить с людьми, узнать, какие есть вопросы и трудности, разобраться в проблемах, сделать все, чтобы им стало комфортно. 

- Это первый поезд, который приехал в Калужскую область, но не последний, - заявил губернатор. - Поэтому все должно быть готово для приема людей.

На Калуге-1 поезд встречали представители медицинской службы, силовых ведомств и волонтеры. Для людей подготовили муниципальный транспорт.

Для приема беженцев в Калужской области подготовили пункты временного размещения. Это детские оздоровительные лагеря круглогодичного пребывания. В них есть все необходимое для проживания людей.

- Видно, какой стресс люди испытали, - прокомментировал Владислав Шапша. - Все они вынуждены были покинуть свои родные дома. И сейчас их дом здесь, на калужской земле. На автобусах жителей Донбасса доставили до пунктов временного размещения. Один из них в санатории «Звездный».
 
Детям беженцев собираются предоставить места в садах и школах.

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 11.03.2022 08:51 3 2004
Тэги: область
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