11 марта родился художник Александр Соломатин

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 11 марта.

1885 – в с. Ромоданово г. Калуги родился Кирилл Алексеевич Билибин (1885 – 16.02.1938). Он был активным участником революционного движения, установления советской власти в Калужской губернии, в 1922 году стал председателем Калужского уездного исполкома.

1907 – в Малоярославце открылась частная публичная библиотека Надежды Ивановны Корсак, дочери провизора земской аптеки, окончившей с золотой медалью специальный педагогический 8-й класс гимназии. Основу фонда библиотеки составило личное собрание ее книг. От частной публичной библиотеки Н.И. Корсак ведет свое начало Малоярославецкая городская библиотека.

Портрет Циолковского авторства Соломатина.

1927 – в городе Кондрово родился Александр Иванович Соломатин (1927 – 22.02.2007). Живописец, график, член Союза художников РФ (1982). Участник областных и республиканских выставок. Ведущая тема его творчества - космос, он автор портретов Константина Эдуардовича Циолковского, летчика-космонавта Светланы Савицкой и многих других.

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