Владислав Шапша попробовал получить электронный рецепт в Калуге

В четверг, 10 марта, губернатор Калужской области Владислав ШАПША протестировал систему «Электронный рецепт», которая внедряется в нашем регионе.

Вместе со своим заместителем Дмитрием Разумовским и министром здравоохранения региона Константином Пахоменко он побывал в Калужской городской больнице № 5, которая стала пилотной площадкой по отработке проекта.

Оформление заявок на выписку льготных рецептов в электронном виде началось в ноябре прошлого года в Единой регистратуре области по номеру «122». В настоящее время выдано более 100 тысяч льготных электронных рецептов. В дальнейшем данная форма работы будет распространена на выписку любых рецептов во всех медицинских учреждениях области.

Согласие на получение электронного рецепта оформляется один раз лично у врача. Для повторной выписки достаточно позвонить по номеру «122»: врач проводит телемедицинскую консультацию и принимает решение о дистанционной выписке рецепта. Вся информация фиксируется в Региональной медицинской системе (ЕЦП). Для получения препарата в аптеке «Калугафармация» пациенту нужен только паспорт. Без лишних посещений врача и ожидания в очереди.

В случае если человек скачает бесплатное приложение «Электронный рецепт» на свой телефон и зарегистрируется на Едином портале госуслуг (ЕПГУ), то после оформления врачом документации в приложении будут доступны все назначения и возможность сформировать QR код для предъявления в аптеке. А при подписании соглашения между оператором сервиса и конкретной аптекой в приложении также будет отображаться информация об остатках и ценах на лекарства, что даст гражданину дополнительные преимущества.

Владислав Шапша лично протестировал, как работает система. Получив положительную оценку нового механизма от медицинских работников, он подчеркнул:

- Думаю, что все научатся. В нынешней ситуации без этой автоматической системы никак нельзя. Вы у нас - пилот, опробовали этот современный инструмент. Теперь нужно, что чтобы не только пятая больница, но и все остальные этим занимались.

Дмитрий Разумовский доложил губернатору, что технически к запуску системы электронных рецептов готовы все медицинские учреждения области. По его словам, заканчивается процедура юридического оформления всего процесса, на которую понадобится еще четыре недели.

Владислав Шапша поручил через месяц гарантированно обеспечить доступ к электронным рецептам во всех лечебных учреждениях Калужской области, а также подключить к системе не только аптеки ГП «Калугафармация», но и других аптечных сетей.

- Чтобы людям было удобно, чтобы не нужно было ходить по аптекам и выискивать, где купить лекарство, - подчеркнул губернатор.

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