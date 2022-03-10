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Памятные медали вручены бывшим малолетним узникам

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.03.2022 14:13 0 587
Памятные медали вручены бывшим малолетним узникам

10 марта Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев вручил медали «80 лет освобождения Калуги» членам калужского отделения общественной организации «Союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей».

- Медалью «80 лет освобождения Калуги» награждаются самые активные члены ветеранских и патриотических общественных организаций, – отметил Юрий Моисеев. – Союз малолетних узников – замечательный пример такой организации, в нём состоят активные и неравнодушные люди. Вы постоянно помогаете нуждающимся, активно занимаетесь патриотическим воспитанием молодёжи, доносите до них правду о трагических страницах нашей истории и ужасах фашизма. Благодаря вам сохраняется связь поколений и историческая память.

Председатель городского отделения Союза малолетних узников Геннадий Павлович Бычков родился в 1938 году в деревне Литовня на Брянщине. После начала войны, его отец ушёл на фронт, а в 1943 году немецкие оккупанты стали угонять местное население в Германию. В их числе оказался и пятилетний Гена с мамой и младшей сестрёнкой Валей.

- В 1945 году нас освободили воины Красной армии, мой отец участвовал в штурме Берлина, а затем служил в военной комендатуре. Он нашёл нас и увёз домой, – рассказал Геннадий Павлович 

На одежде Геннадий Павлович носит символ, приобретший особый смысл в последние дни – букву Z. 

- Это значит – «За детей Донбасса». Украинские нацисты цинично писали «Лучшее детям» на снарядах, которыми обстреливали Донецк и Луганск. Прискорбно, что детям Донбасса пришлось как и нам испытать на себе все ужасы войны, – рассказал Геннадий Павлович. 

Также медалью был награждён заместитель председателя регионального отделения Военно-патриотического объединения память Александр Хавкин. 

Юрий Моисеев поздравил собравшихся с прошедшим Международным женским днём, пожелал здоровья и успехов. 

Члены Союза бывших малолетних узников в свою очередь выразили благодарность депутатскому корпусу и сотрудникам Городской Управы за понимание, помощь и поддержку.  

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.03.2022 14:13 0 587
Тэги: городская дума
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