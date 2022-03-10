Шапша заявил о скором принятии мер для поддержки строительной и дорожной отраслей

В четверг, 10 марта, губернатор Калужской области Владислав ШАПША принял участие в заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в России, которое провел вице-премьер Марат Хуснуллин.

- Уже в ближайшее время на федеральном уровне будет принят ряд важных решений, - подчеркнул губернатор. - Льготная ипотека, упрощение и ускорение согласовательных и подготовительных процедур, поддержка застройщиков. На штабе были даны поручения регионам. Не откладывая, поставил задачи по их исполнению.

Глава региона рассказал, что Калужская область отмечена в числе регионов со 100% контрактацией по нацпроекту БКД, программам «Стимул», «Формирование комфортной городской среды», «Чистая вода».

- В нынешних условиях это особенно важно, - прокомментировал Шапша.

По его словам, благодаря своевременной подготовке мы уже имеем хороший задел:

- По строительству жилья выросли на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. И принимаем все меры для того, чтобы стройка не останавливалась.

Также губернатор затронул и дорожную отрасль.

- По дорогам нацелены выполнить намеченные планы, - рассказал Владислав Шапша. - В том числе отремонтировать 196 километров областных и муниципальных дорог. Все готово, чтобы приступить к массовым работам, как только позволят погодные условия. На особом контроле завершение работ по ключевому объекту – строительству обхода Калуги на участке Анненки-Жерело.

Напомним, ранее губернатор рассказывал о поддержке сотрудников калужских предприятий:

- Каждый день провожу переговоры с представителями калужских предприятий. Намерений закрываться нет. Да, несколько иностранных компаний приостановили производство, при этом сохранили выплаты своим сотрудникам: кто в полном объеме, кто 2/3 от среднего заработка. Прорабатываем возможные меры поддержки на случай сокращения рабочих мест. Чтобы люди могли оперативно пройти переобучение, повышение квалификации. Может быть использован опыт общественных работ. Ряд предприятий создает новые рабочие места. Около 400 сотрудников требуется на КТЗ, 300 - на предприятия Людиновского района. Продолжается строительство новых производств на индустриальных площадках в Ворсино.

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