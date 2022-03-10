В Калужской области 207 человек заболели коронавирусом за сутки
В Калужской области за последние сутки выявлены 207 новых случаев коронавируса. Это минимальный показатель за последний месяц. Общее количество заболевших выросло до 98 035, сообщили в четверг, 10 марта, в федеральном оперативном штабе.
Один человек скончался. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1372.
Госпитализированы за сутки 53 человека.
Выздоровел еще 531 пациент. Всего с болезнью справился 78 432 калужанина.
Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 620 тысяч жителей Калужской области.
По всей России выявлен за сутки 51 231 случай коронавируса. За весь период - 17 191 300. Госпитализирован за сутки – 9401. Выписаны – 148 634, за весь период – 15 043 717. За последние сутки в стране от ковида умерли 665 человек, за все время – 358 911.
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