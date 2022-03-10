В Калужской области 207 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 207 новых случаев коронавируса. Это минимальный показатель за последний месяц. Общее количество заболевших выросло до 98 035, сообщили в четверг, 10 марта, в федеральном оперативном штабе.

Один человек скончался. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1372.

Госпитализированы за сутки 53 человека.

Выздоровел еще 531 пациент. Всего с болезнью справился 78 432 калужанина.

Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 620 тысяч жителей Калужской области.

По всей России выявлен за сутки 51 231 случай коронавируса. За весь период - 17 191 300. Госпитализирован за сутки – 9401. Выписаны – 148 634, за весь период – 15 043 717. За последние сутки в стране от ковида умерли 665 человек, за все время – 358 911.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!