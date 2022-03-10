В Калуге 10 марта ожидается прибытие беженцев
Вечером в четверг, 10 марта, в Калугу прибудут беженцы. Об этом сообщили в управлении городского хозяйства.
Для перевозки людей выделят автобусы «Управления Калужского троллейбуса». Из-за этого на линию выйдет больше троллейбусов, которые заменят автобусы.
Ранее сообщалось, что в Калужской области откроют три пункта приема беженцев.
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