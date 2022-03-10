Количество подписчиков KP40 в Telegram превысило 3000

В четверг, 10 марта, канал KP40 в Telegram превысил отметку в 3000 подписчиков.

Еще осенью на этой платформе у нас было всего 300 читателей, но в прошедшие месяцы наблюдается резкий рост интереса к мессенджеру.

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