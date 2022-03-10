Анатолия Артамонова включили в санкционный список Евросоюза

Бывший губернатор Калужской области, а ныне член Совета Федерации Анатолий АРТАМОНОВ включен в санкционный список Евросоюза. Об этом стало известно в среду, 9 марта.

Артамонов наказан за то, что проголосовал за документ о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Также под санкции попал и второй представитель Калужской области в Совете Федерации Александр Савин.

Им нельзя будет въезжать на территорию Евросоюза. Также в Европе заморозят все их активы.

Ранее в санкционный список по этой же причине включили депутатов Госдумы от Калужской области Геннадия Скляра и Ольгу Коробову.

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