Анатолия Артамонова включили в санкционный список Евросоюза
Бывший губернатор Калужской области, а ныне член Совета Федерации Анатолий АРТАМОНОВ включен в санкционный список Евросоюза. Об этом стало известно в среду, 9 марта.
Артамонов наказан за то, что проголосовал за документ о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Также под санкции попал и второй представитель Калужской области в Совете Федерации Александр Савин.
Им нельзя будет въезжать на территорию Евросоюза. Также в Европе заморозят все их активы.
Ранее в санкционный список по этой же причине включили депутатов Госдумы от Калужской области Геннадия Скляра и Ольгу Коробову.
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