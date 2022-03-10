10 марта в Калуге умер князь Оболенский

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 10 марта.

1777 (ст. стиль) – Указ Екатерины II о присвоении гербов уездным городам губернии.

1861 – образовано Губернское по крестьянским делам присутствие на основании «Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» от 19 февраля 1861 г. Разбирало жалобы помещиков, крестьян, причины волнения мастеровых и др.

1865 - в Калуге умер Евгений Петрович Оболенский (17(6).10.1796-10.03(26.02).1865), князь, один из основателей Северного общества декабристов, сын калужского и тульского вице-губернатора Петра Николаевича Оболенского и Анны Евгеньевны Кашкиной. После амнистии в конце 1856 г. выехал из Сибири и поселился в Калуге. Похоронен на Пятницком кладбище, недалеко от Петропавловской церкви.

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