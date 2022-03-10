Эрбиевый лазер — ваш главный помощник в лечении интимных проблем

Деликатный вопрос?

Зуд, сухость, стрессовое недержание мочи?

В Эндохирургическом центре в Калуге, в отделении гинекологии, для решения самых интимных проблем пациенток используется новейший эрбиевый лазер немецкого производства.

Кому будет интересна данная процедура

• Всем, кто хочет уменьшить объём влагалища, повысить чувствительность и улучшить качество сексуальной жизни.

• Всем, у кого есть стрессовое недержание мочи после родов, в пременопаузе и менопаузе.

• Всем, у кого появилась сухость во влагалище на фоне дефицита эстрогенов.

• Всем в период послеродовой реабилитации, даже если роды были оперативные.

Основные медицинские показания для использования эрбиевого лазера

• Потеря упругости стенок влагалища.

• Начальная степень опущения влагалищных стенок.

• Сухость и раздражение влагалища.

• Лёгкое или частичное недержание мочи.

• Увеличение объёма влагалища.

• Дискомфорт при половом акте.

• Дряблость тканей влагалища ввиду скачков веса и гормональных сбоев.

Результат после процедуры

• Сужение и «омоложение» влагалища.

Интимное лазерное омоложение в России стало популярным не так давно. За рубежом эта процедура практикуется уже более 20 лет.

• Устранение последствий возрастных, послеродовых изменений.

В европейских странах и США три процедуры лазерной коррекции входят в страховое послеродовое обслуживание.

• Создаётся более надёжная опора для мочевого пузыря и других органов таза, в результате чего симптомы недержания мочи значительно ослабевают или исчезают. Улучшение наступает сразу после процедуры и усиливается в течение последующих 6 месяцев.

• Качественное улучшение сексуальной жизни без использования оперативных методов.

• Ускорение заживления после гинекологических операций.

Преимущества лазерного лечения гинекологических проблем

• Неинвазивность.

• Не требуется анестезия.

• Не требуется специальной подготовки.

• Отсутствует зона повреждения тканей.

• Процедура длится 15–30 минут.

• Как правило, требуется 2 процедуры с интервалом 30–45 дней, но, в зависимости от тяжести

патологии, может понадобиться до 4 процедур.

• После процедуры можно сразу возвращаться к повседневным занятиям, а к активной половой жизни — через 72 часа.

• Вероятное усиление чувствительности.

В Эндохирургическом Центре процедуру проводят исключительно высококвалифицированные врачи — ​гинекологи, прошедшие необходимое обучение, которые на предварительной консультации проведут полный осмотр пациентки, при необходимости назначат лабораторные исследования, которые также вы сможете пройти в нашей клинике. Определят возможные противопоказания.

К противопоказаниям относятся

• Онкологические заболевания.

• Острые воспалительные заболевания мочеполовых путей и инфекции.

• Беременность.

• Ожирение (ИМТ более 40).

Лазер не может навредить, он безопасен даже при перечисленных состояниях, НО, когда есть более серьёзные проблемы со здоровьем, любой врач порекомендует сначала решить их.



Почему для проведения процедуры стоит выбрать Эндохирургический центр

• Мы работаем исключительно на новом оборудовании, сертифицированном на территории Российской Федерации.

• Процедуры на эрбиевом лазере проводят врачи, которые постоянно повышают свою квалификацию, обладают знаниями об аппарате и используют методики, уже доказавшие свою эффективность.

• Доступные цены. Стоимость процедур значительно ниже, чем в других клиниках, предлагающих данную услугу даже на менее конкурентоспособном оборудовании.

• Вы получите квалифицированную медицинскую помощь в условиях повышенного комфорта и индивидуального подхода к каждой пациентке.

Ждём вас по адресу:

г. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр. 3.

Тел.: 8 (4842) 926-977.

Сайт: эхц.рф

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