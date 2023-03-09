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9 марта Лев Толстой побывал в Калужской губернии на чугунолитейном заводе

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 09.03.2023 08:00 9 3625
9 марта Лев Толстой побывал в Калужской губернии на чугунолитейном заводе

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 9 марта. 

9.03.1666 – 30.04.1667 – в тюрьме Боровского Пафнутьева монастыря пребывал убежденный защитник старой веры протопоп Аввакум.

1860 - в Калуге родился Александр Александрович Ростиславов, будущий искусствовед, живописец, график и художественный критик. До 1917 года жил в Петербурге, после революции переехал в Калугу. Александр Ростиславов - автор росписи наружной стены Воскресенской церкви в Калуге.

1885 – Лев Толстой побывал в городе Людиново Калужской губернии и на Мальцовских заводах (Людиновский чугунолитейный завод).

1914 – пейзажист-передвижник, академик живописи Сергей Виноградов побывал в Губернском историческом музее.

 

 

 

 

1915Николай Сергеевич Ченыкаев назначен исправляющим должность губернатора Калужской губернии. Официально утвержден в этой должности он был лишь 1 января 1916 года «с оставлением в придворном звании».

 

 

 

 

 

 

 

1934 - родился Юрий Алексеевич Гагарин, первый космонавт планеты, Герой Советского Союза, Почетный гражданин города Калуги (5.05.1961). 13 июня 1961 года он впервые посетил Калугу, заложил первый камень в основание будущего Государственного музея истории космонавтики, возложением цветов почтил память у могилы Константина Эдуардовича Циолковского. Приезжал в Калужскую область неоднократно: 24 мая 1964, 30-31 мая 1966 года - в Калугу, Людиново, Киров, Обнинск; 28 ноября 1968 года - в Ферзиковский район.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 09.03.2023 08:00 9 3625
Тэги: история калуги
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