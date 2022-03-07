В районе Калужской области нашли нелегальных мигрантов

Жительница Ферзиковского района в своем доме, расположенном в одном из садоводческих товариществ, зарегистрировала троих иностранных граждан. В ходе проверки сотрудниками полиции установлено, что указанные лица по данному адресу никогда не проживали.

Расследование продолжается. Согласно действующему законодательству, женщине может грозить лишение свободы на срок до 3 лет.

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